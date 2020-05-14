كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاقه خدمة محادثات فيديو جديدة عبر “غرف” افتراضية، شبيهة بخدمة تطبيق “زووم”، الذي حقق إقبالا كثيفا زمن الحجر الصحي.
وأعلن مارك زوكبرغ، المدير التنفيذي، ومؤسس فايسبوك، إطلاق شركته خدمة المحادثة ROOMS، ابتداء من الأسبوع المقبل، في جميع دول العالم بعدما اقتصر الأمر في البداية على أمريكا، وكندا.
ومن خاصيات غرف فايسبوك أنها مجانية، ويصل عدد المشاركين فيها 50 شخصا، ويمكن للمستخدم من خلالها إنشاء غرف خاصة، وبعث الرابط لعدد محدود من الأصدقاء، مثل تطبيق زووم، كما يتيح مدة غير محدودة في التواصل عبرها.
وأصبح بذلك، بإمكان مستخدمي تطبيق مسنجر فايسبوك إجراء محادثات فيديو مشتركة، واجتماعات مهنية وقت الحجر الصحي في احترام للتباعد الاجتماعي.
ويحاول فايسبوك جذب من تحولوا إلى تطبيق “زووم” للاجتماعات الافتراضية، خلال فترات الحجر الصحي، خصوصا بعد ظهور ثغرات تشوبه، وتحذير عدد من الجهات الرسمية منه، منها إدارة الدفاع الوطني في المغرب، التي حذرت المغاربة من استعمال تطبيق ZOOM للتواصل الجماعي عبر الفيديو videoconference.
وقالت المديرية العامة للأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، إنه تم اكتشاف العديد من الثغرات في هذا تطبيق زووم، تسمح بسرقة بيانات اعتماد Windows، ومعلومات الأشخاص، باستخدام رابط يتم إرساله إلى المستخدم، الذي يقوم بتشغيل ZOOM على جهازه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التحذير من تطبيق “زووم”.. فايسبوك يطلق خدمة محادثات مجانية تجمع 50 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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