ضمن مبادرة عربية.. ياسين أحجام يقدم فيديوهات تحت الطلب بمقابل مادي يذهب للمتضررين من كورونا

انضم الفنان ياسين أحجام إلى قائمة المشاهير العرب على موقع “ستار برايز”، من أجل العمل على تصوير فيديوهات تحت طلب الجمهور مقابل مبلغ مالي، يذهب إلى مساعدة المتضررين من جائحة كورونا.

وأطلقت منصة “ستار برايز” مبادرة دعم متضرري “كورونا” بمشاركة فنانين، ومؤثرين عرب، يعود ربحها إلى مؤسسة الصحة العالمية، التي تدعم متضرري الفيروس، أو العائلات، التي خسرت مصدر رزقها بسبب الجائحة.

وترتكز فكرة الموقع على طلب الجمهور لفيديوهات من الفنان، يقدمها من خلالها التحية لهم، أو معايدة لأصدقائهم، أو عائلتهم، مقابل مبلغ مالي، يصل إلى 50 دولارا، تذهب لغرض إنساني في إطار حملة كورونا.

وإلي جانب أحجام، الذي أعلن انضمامه، اليوم الخميس، يوجد مشاهير عرب آخرون على المنصة، منهم يارا صبري، وجيني أسبر، وميسون أبو أسعد، وجابر جوخدار.

ويعتبر موقع “ستاربرايز” أول منصة تفاعلية في الشرق الأوسط تتيح للجمهور طلب فيديو من الفنان بمقابل مالي، وهي فكرة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تنقلها شركة سعودية للشرق الأوسط، من خلال الموقع المذكور.