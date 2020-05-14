الحرب على كورونا.. العثماني: بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه جميعا

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، خلال افتتاح المجلس الحكومي، عن “اعتزازه بكون بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه جميعا”، في مواجهة كورونا”.

كما ذكر رئيس الحكومة بطبيعة الظروف التي تمر منها بلادنا، وما تعرفه من تحديات كبيرة على عدة أصعدة، مصيفا، “لكن نواجهها بعزم وإرادة، وكلنا أمل في أن بلادنا ستنتصر في المعركة ضد هذا الوباء وتداعياته”.

وعبر رئيس الحكومة عن “اعتزازه بكون بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه جميعا”، تحت القيادة الملك محمد السادس، يضيف العثماني، “وكذا بفضل التلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الجائحة وآثارها”.

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وجدد العثماني، التحية للأطر والمهنيين في جميع القطاعات والتخصصات، ونوه بالمجهودات التي يبذلونها، كل في مجاله وفي إطار مسؤولياته، مضيفا، “دون أن ينسينا هذا الأمر توجيه التحية والتنويه بالمواطنات والمواطنين، الذين أبانوا في عمومهم عن مستوى عال من الوعي والانخراط والصبر، الذي يضرب به المثل”.

كما أخبر العثماني أعضاء الحكومة، بالاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمستشارين المزمع عقده يوم الإثنين المقبل، يضيف بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، “والذي يأتي بناء على طلب تقدم به رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، وهو الطلب الذي تجاوب معه مجلسا البرلمان مشكورين، وحددا موعد انعقاد الجلسة المشتركة وجدول أعمالها”.

وسيكون الاجتماع، مناسبة للحكومة لتتواصل مع نواب الأمة ومستشاريها، ومن خلالهم مع كافة المواطنات والمواطنين، بخصوص تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020.