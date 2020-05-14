التوزيع الجغرافي للحالات الـ95 الجديدة المصابة بكورونا.. نصفها بجهة الدار البيضاء

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن التوزيع الجديد لحالات الإصابة بكورونا في المغرب، بعد تسجيل 95 حالة إصابة جديدة، في 24 ساعة الأخيرة.

وتوزعت الحالات الجدبدةد بين جهة الدار البيضاء سطات بـ43 حالة جديدة، وإجمالي 1857 حالة، فيما سجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 17 حالة جديدة، بإجمالي 938 حالة.

أما جهة فاس- مكناس، فسجلت 12 حالة جديدة بإجمالي 923، كما سجلت جهة مراكش- ٱسفي 11 حالة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي بها إلى 1238، فيما سجلت جهة الرباط- سلا- القنيطرة 10 حالات جديدة بإجمالي 661 حالة.

كما سجلت جهة سوس ماسة، حالة إصابة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي التراكمي إلى 72 حالة، وسجلت جهة درعة تافيلات حالة إصابة واحدة جديدة بإجمالي 585 حالة.

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أما باقي الجهات، فلم تسجل خلال هذه الفترة أي حالات جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.