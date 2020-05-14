إقليم شفشاون.. طفل يضع حدا لحياته شنقا بدوار بوليدة في ظروف غامضة

اهتزت جماعة المنصورة، مساء أمس الأربعاء، في إقليم شفشاون، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم طفل على وضع حد لحياته شنقا في إحدى الأشجار المجاورة لمنزله، بدور بوليدة، في ظروف غامضة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الطفل، البالغ من العمر 12 سنة، تم العثور عليه من قبل أحد سكان المنطقة معلقا في إحدى الأشجار، التي لا تبعد عن منزله سوى بأمتار.
عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، حلت إلى عين المكان وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة على ظروف، وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في شفشاون، قصد إخضاعه لتشريح طبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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