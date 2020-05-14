عاجل .. 179 حالة تعافي من كورونا في 24 ساعة وحالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 190

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة المتعافين بفيروس كورونا في المغرب.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الخميس، إن الوزارة سجلت إخلال 24 ساعة الأخيرة، 179 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وحسب آخر حصيلة، فقد ارتفع مجموع المتعافين من الفيروس في البلاد، اليوم الخميس، إلى 3310 حالة، ليتجاوز عدد المتعافين اليوم، عدد الحالات المصابة بكورونا التي لا زالت تتلقى العلاج.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم، حالتي وفاة لترتفع الحصيلة إلى 190 حالة، وتبقى نسبة الإماتة هي 2,9 في المائة.

يشار إلى أن حصيلة المصابين بكورونا وصل اليوم إلى 6607، بعد تسجيل 95 حالة جديدة، ما يقارب نصفها في جهة الدار البيضاء سطات، كما أن جهات الجنوب لم تسجل حالات إصابة جديدة منذ أيام، بالإضافة إلى جهة بني ملال خنيفرة.

وقال اليوبي، إن 81 اصابة من بين الـ95 المكتشفة اليوم، تم اكتشافها في فئة المخالطين، وتجاوز عدد المخالطين منذ بداية الأزمة 37 ألف شخص.