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فنلندا تخفف القيود وتفتح المدارس

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أعادت فنلندا اليوم الخميس فتح المدارس، وخففت بعض القيود الحدودية المفروضة لاحتواء تفشي فيروس .

وسوف يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة، وسوف يتعين على الطلاب الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بقواعد النظافة.

ويشار إلى أن المدارس للمراحل الدراسية الثلاثة الأقل استأنفت عملها منذ مارس الماضي. وجرى تطبيق التعليم عن بعد خلال الشهرين الماضيين للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية الأقل درجة. وأوصت السلطات باستمرار التعليم عن بعد في الجامعات ومدارس المراحل العليا حتى نهاية فصل الربيع.

وابتداء من اليوم، تم السماح " بالسفر الضروري" على سبيل المثال للموظفين من دول مجاورة تعد جزءا من منطقة شنجن. ولدى الوصول لفنلندا، سوف يلتزم العاملون بحجر صحي طوعي لمدة 14 يوما.

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