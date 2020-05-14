شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 398 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًة إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و571 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 140 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.

وأشار الدكتور مجاهد، إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 3133 حالة من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.