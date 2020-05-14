شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 586 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالة لسائق شاحنات أجنبي، وحالة لطالب أردني عائد من الخارج، والحالتين مخالطة لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتان بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 400 حالة.

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