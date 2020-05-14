شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الجيش سيوزع لقاح كورونا على المواطنين نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "تجري تعبئة الجيش الآن حتى نكون قادرين في نهاية العام على إعطائه لكثيرين بسرعة بالغة". وتابع قائلا إنه يعتقد أنه سيكون هناك لقاح بحلول نهاية العام وإن الولايات المتحدة تقوم بتعبئة "جيشنا وقوى أخرى" بناء على ذلك الافتراض.
ووضع البيت الأبيض هدفا يتمثل في توفير 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020. ولم تتم الموافقة على لقاح للفيروس لكن يجري العمل على تطوير عدد منها، ويعتبر إنتاج وتوزيع لقاح فعال خطوة مهمة لنهوض الاقتصاد الأمريكي.
والجدول الزمني الذي حدده ترامب متضارب مع ذلك الذي أعلنه كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد في شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
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