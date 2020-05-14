شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توافق على إجراء فحص الأجسام المضادة لـ"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

وصف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن الموافقة على إجراء فحص الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد بالإنجاز المهم الذي قد يؤدي لتمكين البريطانيين من استخدام شهادات صحية تفيد بتكوينهم ذلك الشكل من أشكال المناعة.

وتكشف فحوصات الأجسام المضادة -المعروفة أيضا باختبارات علم الأمصال- من أصيب بالعدوى على الرغم من أنه لم يتضح بعد إن كان وجود الأجسام المضادة للفيروس يمنح مناعة دائمة.

وقال المتحدث للصحفيين:" تحدثنا عن احتمال أن يكون هناك في المستقبل نوع ما من الشهادات الصحية التي تبين ما إذا كانت تكونت لديك أجسام مضادة أم لا، لكن علينا فهم استجابة الجهاز المناعي للفيروس على نحو أفضل وطول مدة المناعة ومستواها بعد العدوى لنفهم إمكانات الفحص بشكل أفضل".

وأضاف:" من الواضح أنه إنجاز مهم أن يكون لدينا اختبار محدد لهذه الدرجة، لكن العمل سيستمر لتحسين فهم جميع إمكانات الاختبارات".