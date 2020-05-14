شكرا لقرائتكم خبر عن 189 إصابة جديدة و7 وفيات في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 6442 حالة. وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.

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