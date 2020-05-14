شكرا لقرائتكم خبر عن 189 إصابة جديدة و7 وفيات في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 529 حالة، فيما ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 3158، بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها.
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