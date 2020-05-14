"أبو الغيط" يحذر من تسارع مخطط ضم الأراضي المُحتلة

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وأكد أبو الغيط، في بيان اليوم، أن المواقف الأمريكية التي ظهرت خلال زيارة وزير الخارجية بومبيو لإسرائيل يمكن أن تفسر بأنها تدعم هذا المخطط الذي من شأنه زرع بذور الاضطراب في المنطقة بأسرها.
وأشار البيان إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم من المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، وتناول آخر التطورات في الأوضاع الإسرائيلية الفلسطينية، واتفقا خلاله على خطورة الإجراءات التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتخاذها في شأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يُمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوات من تدمير لفرص تحقيق السلام وفرص حل الدولتين في المستقبل.
ونوه البيان إلى دعوة أبو الغيط المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.
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