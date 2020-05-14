سجلت فرنسا، اليوم الخميس، قفزة كبيرة للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ، حيث تم رصد 351 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوزت بالتالي إسبانيا من حيث عدد ضحايا الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل قفزة كبيرة للوفيات بكورونا وتتجاوز إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.