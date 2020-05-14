بتمويل البنك الدولي: تجديد شبكات الماء لأربع محلات سكنية في بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن إحالة 4 محلات سكنية في مناطق مختلفة من العاصمة لغرض تجديد شبكات الماء الصافي فيها، مشيرة الى أن العمل تم بتمويل البنك الولي. وقالت الأمانة ي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "احالة 4 محلات سكنية في مناطق مختلفة من العاصمة لغرض تجديد شبكات الماء الصافي فيها"، لافتة الى أنه "ستتم المباشرة بالعمل خلال الايام القليلة المقبلة".



وأضافت الأمانة، أن "الإحالة شملت المحلات ( 801 ، 815 ، 821 ) ضمن منطقة السيدية التابعة لقاطع بلدية الرشيد بالاضافة الى المحلة ( 321 ) ضمن قاطع بلدية الشعب، وبدعم وتمويل من البنك الدولي".

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