بالفيديو.. طائرة تصطدم بكابلات الكهرباء وتسقط متحطمة

لقي متدرب يدرس الطيران مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تحطم طائرة صغيرة بمدينة ميرامار في ولاية فلوريدا الأميركية.
وأوضحت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، كاثلين بيرجن، أن "الطيار قال لمراقبي الحركة الجوية إنه كان يحاول العودة إلى المطار عندما سقطت الطائرة".
وكانت الطائرة الصغيرة تحمل راكبين، هما المتدرب دانييل سكوت صاحب الـ25 عاما ومدربه الذي لم يتم الكشف عن هويته.
وأصيب شخص ثالث كان على الأرض إثر سقوط الطائرة، وعولج في مكان الحادث وعاد إلى منزله.
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