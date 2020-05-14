بالفيديو.. طائرة تصطدم بكابلات الكهرباء وتسقط متحطمة

وكشفت السلطات أن الحادثة وقعت صباح الثلاثاء، بعدما اصطدمت الطائرة وهي من طراز بايبر PA-34 بـخطوط الكهرباء.

وأوضحت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، كاثلين بيرجن، أن "الطيار قال لمراقبي الحركة الجوية إنه كان يحاول العودة إلى المطار عندما سقطت الطائرة".



وكانت الطائرة الصغيرة تحمل راكبين، هما المتدرب دانييل سكوت صاحب الـ25 عاما ومدربه الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وأصيب شخص ثالث كان على الأرض إثر سقوط الطائرة، وعولج في مكان الحادث وعاد إلى منزله.

