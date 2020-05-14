صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا بينها 4 في الدورة

نشرت دائرة صحة الكرخ في بغداد مخططاً لتفاصيل الاصابات الجديدة التي سجلت اليوم الخميس بينها 4 في الدورة جنوبي العاصمة. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 111 اصابة جديدة بينها 7 اصابات في الكرخ.

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