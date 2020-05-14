اتحاد الكرة: لسنا ملزمين بدفع اي تعويض مالي للمدرب حكيم شاكر

رياضة 2020-05-14 | 19:00 2,344 مشاهدة اكدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان احاد الكرة ليس ملزماً بدفع أي تعويض مالي لمدرب المنتخب الوطني الأسبق حكيم شاكر.



وأضاف أن "شاكر سبق وان حصل على قرار من محكمة الاستئناف التعويض بمبلغ قدره مليار و37 مليون دينار عراقي، عن الاضرار التي لحقته من جراء فسخ عقده من الاتحاد بعد بطولة كاس الخليج التي اقيمت في وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، ان "محكمة التمييز الاتحادية، اصدرت في تاريخ 11 / 3 / 2020، قرارها القاضي برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب الوطني الاسبق حكيم شاكر المقامة ضد اتحاد الكرة".وأضاف أن "شاكر سبق وان حصل على قرار من محكمة الاستئناف التعويض بمبلغ قدره مليار و37 مليون دينار عراقي، عن الاضرار التي لحقته من جراء فسخ عقده من الاتحاد بعد بطولة كاس الخليج التي اقيمت في السعودية ، ووفقا لقرار المحكمة، الاتحاد غير ملزم بدفع اي تعويض مالي للمدرب حكيم شاكر". المحرر: محمد خليل

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