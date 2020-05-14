زود 'فينا' بمعلومات غير حقيقية.. اتحاد السباحة يبعد شخصاً من عضويته

رياضة 2020-05-14 | 18:55 1,530 مشاهدة أعلن الاتحاد العراقي للسباحة، الخميس، ابعاد هاشم محمد من عضوية الاتحاد بعدما زود الاتحاد الدولي "فينا" بـ"معلومات غير حقيقية"، بحسب بيان اتحاد السباحة.



وأضاف فاضل، انه "تم أصدار هذا القرار على خلفية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بالخروقات الادارية، بعد رفضه الحضور مرتين لجلسة الاستماع، وتقرر اتخاذ هذا القرار بأغلبية اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد".

وذكر رئيس الاتحاد العراقي للسباحة بالوكالة سعد فاضل في بيان تلقته الخليج 365، ان "الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة، قررت ابعاد هاشم محمد كاظم من عضوية الاتحاد استنادا للمادة 7-4-ج من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 بعد ثبوت مراسلاته مع الاتحاد الدولي للسباحة وتزويدهم بمعلومات غير حقيقية رغم عدم امتلاكه الصلاحيات للقيام بذلك".وأضاف فاضل، انه "تم أصدار هذا القرار على خلفية تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بالخروقات الادارية، بعد رفضه الحضور مرتين لجلسة الاستماع، وتقرر اتخاذ هذا القرار بأغلبية اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد".

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