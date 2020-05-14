حذرا رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، الخميس، من عواقب الاسترخاء بإجراءات حظر التجوال، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراءات أكثر حزما تجاه المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية، دعا الى البدء بعملية عزل المناطق الموبوءة.
وحذر الكعبي من، "العواقب التي اتت نتيجة الاسترخاء باجراءات حظر التجوال وضرورة تشديد اجراءات تطبيق الحظر"، مطالبا رئيس الوزراء مصطى الكاظمي بـ"اجراءات اكثر حزما تجاه المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية".
وأوصى رئيس خلية الازمة النيابية، بـ"جملة امور منها اعادة تشكيل لجنة الأمر 55 والبدء بعملية عزل المناطق الموبوءة".
واكد الكعبي أن "العاصمة بغداد اكثر المحافظات مخالفة للتعليمات الوقائية"، منوها الى أن "الوزارة اكدت أن اغلب المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أية أعراض".
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الازمة النيابية تصدر توصيات عدة منها البدء بعملية عزل المناطق الموبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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