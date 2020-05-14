خلية الازمة النيابية تصدر توصيات عدة منها البدء بعملية عزل المناطق الموبوءة

وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، اليوم، في مبنى وزارة الصحة بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي وعدد من اعضاء الخلية والنواب مع وزير الصحة حسن التميمي وخلية الازمة والكادر المتقدم في الوزارة، فضلا عن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم إسماعيل، "نحتاج الى ثورة اعلامية توعوية ومجتمعية لرفع الوعي الصحي للمواطن بشأن خطورة الوباء".وحذر الكعبي من، "العواقب التي اتت نتيجة الاسترخاء باجراءات حظر التجوال وضرورة تشديد اجراءات تطبيق الحظر"، مطالبا رئيس الوزراء مصطى الكاظمي بـ"اجراءات اكثر حزما تجاه المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية".

وأوصى رئيس خلية الازمة النيابية، بـ"جملة امور منها اعادة تشكيل لجنة الأمر 55 والبدء بعملية عزل المناطق الموبوءة".

واكد الكعبي أن "العاصمة بغداد اكثر المحافظات مخالفة للتعليمات الوقائية"، منوها الى أن "الوزارة اكدت أن اغلب المصابين بكورونا لم تظهر عليهم أية أعراض".