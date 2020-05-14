اصابة خمسة مدنيين بسقوط ثلاث قذائف هاون في ديالى

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة خمسة مدنيين بسقوط ثلاث قذائف هاون على قرية في ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم، على قرية زهرة في ديالى".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "القذائف اسفرت عن اصابة ٥ مدنيين بجروح مختلفة".
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