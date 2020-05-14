كارنباور تدعو لمواصلة مشاركة ألمانيا بقوات "يونيفيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور لمواصلة مشاركة بلادها في قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل).



وقالت كرامب-كارنباور، الخميس أمام النواب بالبرلمان الألماني (بوندستاج): "الشرق الأوسط يعد أحد أهم المناطق بالنسبة لأمننا.. لبنان لا يزال بحاجة لدعم دولي، ومن أجل حماية المنطقة من هزات أخرى أيضا"، موضحة أن هذه هي أمنية لبنان وإسرائيل أيضا.

يشار إلى أن المشاركة الألمانية في المهمة تركز على الفرقة البحرية، وتدعم الحكومة اللبنانية في تأمين الحدود ومن شأنها الحيلولة دون تهريب أسلحة عبر البحر.

ويشارك جنود البحرية الألمانية منذ عدة أعوام أيضا في تدريب البحرية اللبنانية.

ويسمح وجودهم في المنطقة البحرية المهمة استراتيجيا بالجزء الشرقي من البحر المتوسط، لمواقع ألمانية بتكوين صورة أفضل عن الوضع.

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وتشاور نواب البرلمان الألماني بشأن تمديد التفويض الخاص بمشاركة الجيش الألماني في المهمة، بما يصل إلى 300 جندي حتى نهاية يونيو/حزيران 2021.

ولكن منتقدي التمديد بين النواب أوضحوا أن الهدف المعلن للعملية تحقق بالفعل ومنهم من وجه انتقادا أساسيا للمهام التي يقوم بها الجيش الألماني بالخارج.

وفي المقابل حذر السياسي بحزب الخضر أوميد نوريبور من النظرة قصيرة المدى، التي تخطئ في تقدير التعاون في هذه المهام الفعالة لإحلال السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأوصى السياسي البارز الكتلة البرلمانية لحزبه بالموافقة على التمديد.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تتشاور اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية في البرلمان الألماني قبل أن يتخذ البرلمان قراره.