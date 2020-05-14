داوود عبدالرؤوفالخميس 2020/5/14 08:06 م بتوقيت أبوظبي
أرجأ الكنيست الإسرائيلي مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية إلى الأحد المقبل بعد أن كانت مقررة مساء الخميس، وسط حديث عن أزمة داخلية بحزب الليكود.
وجاء في بيان صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس إنه تم تأجيل المراسم إلى يوم الأحد.
ولم يكشف البيان المشارك سبب هذا الإرجاء، ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر في حزب (الليكود) إن عدداً من أقطاب الحزب رفضوا الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم نتنياهو.
وكان قياديون في حزب "الليكود" بينهم وزير التعاون الإقليمي تساحي هانغبي ونائب وزير الدفاع افي ديختر أعلنا نيتهما عدم حضور جلسة الكنيست للتصويت على الحكومة بسبب تجاهلهما في الحكومة الجديدة.
وكتب هانغبي في تدوينة عل حسابه في شبكة التواصل: "أعتقد أن لا حاجة لي بالكنيست، شبات شالوم".
وكان من المقرر أن يتم عرض الحكومة على الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم ليتم منحها الثقة من الكنيست.
وتحظى الحكومة بدعم 72 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120.
ومن جهة ثانية فقد أعلن بيني جانتس سحب استقالته من رئاسة الكنيست بانتظار استكمال ترتيبات أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة بـ"الليكود" تؤجل أداء الحكومة الإسرائيلية لليمين الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.