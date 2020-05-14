أزمة بـ"الليكود" تؤجل أداء الحكومة الإسرائيلية لليمين الدستورية

أرجأ الكنيست الإسرائيلي مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية إلى الأحد المقبل بعد أن كانت مقررة مساء الخميس، وسط حديث عن أزمة داخلية بحزب الليكود.



وجاء في بيان صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس إنه تم تأجيل المراسم إلى يوم الأحد.

ولم يكشف البيان المشارك سبب هذا الإرجاء، ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر في حزب (الليكود) إن عدداً من أقطاب الحزب رفضوا الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم نتنياهو.

وكان قياديون في حزب "الليكود" بينهم وزير التعاون الإقليمي تساحي هانغبي ونائب وزير الدفاع افي ديختر أعلنا نيتهما عدم حضور جلسة الكنيست للتصويت على الحكومة بسبب تجاهلهما في الحكومة الجديدة.

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وكتب هانغبي في تدوينة عل حسابه في شبكة التواصل: "أعتقد أن لا حاجة لي بالكنيست، شبات شالوم".

وكان من المقرر أن يتم عرض الحكومة على الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم ليتم منحها الثقة من الكنيست.

وتحظى الحكومة بدعم 72 عضوا من أعضاء الكنيست الـ120.

ومن جهة ثانية فقد أعلن بيني جانتس سحب استقالته من رئاسة الكنيست بانتظار استكمال ترتيبات أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.