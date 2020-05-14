55 وفاة و1635 إصابة جديدة بكورونا في تركيا المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بلغ 4007 بعد أن لاقى 55 شخصا حتفهم في الساعات الـ24 الأخيرة.
كما تم تسجيل 1635 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 144749، فيما وصل عدد المتعافين إلى 104030 بعد تعافي 2315 حالة.
وأضاف قوجة على "تويتر" إن تركيا أجرت 34821 فحصاً، الخميس، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت حتى الآن إلى أكثر من مليون ونصف المليون.
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