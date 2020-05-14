7 وفيات و189 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/5/14 07:14 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/5/14 07:14 م بتوقيت أبوظبي

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة. وقال جمال فورار، الناطق باسم لجنة رصد فيروس كورونا، إن 100 شخص تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3158.

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