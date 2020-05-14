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أمريكا تدرس إجراءات ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران لفنزويلا

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن واشنطن على ”درجة كبيرة من اليقين“ بأن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تدفع لإيران بأطنان من الذهب.

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ويخضع قطاعا النفط في البلدين لعقوبات أمريكية صارمة.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من ريفينتيف أيكون يوم الأربعاء، فقد أبحرت ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف النقص الشديد في الوقود.

 

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