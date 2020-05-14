شكرا لقرائتكم شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس، أن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلبا إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

ونقلت الوكالة عن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي قوله إن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

وكان يتحدث أثناء مؤتمر أمس الأربعاء.

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وقد تؤجج الخطوة التوترات في المنطقة، حيث يدور خلاف منذ سنوات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، فضلا عن قوى إقليمية أخرى بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.

كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

تعارض اليونان وقبرص وآخرون الاتفاق الذي يصفونه بالمخالف للقانون، وهو ما ترفضه تركيا. ويعارضه أيضا الاتحاد الأوروبي.