واكبت ​طائرة​ ​مسيرة​ صغيرة الحجم قوة اسرائيلية معادية كانت تمشط الضفة الشرقية لمجرى نهر ​الوزاني​، وألقت قنبلتين صوتيتين قبل انسحابها إلى خلف السياج التقني.

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كانت هذه تفاصيل خبر طائرة مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلتين صوتينين عند السياج التقني مقابل الوزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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