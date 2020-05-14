مياومو الكهرباء: لدفع الرواتب والا سنضطر الى التصعيد

اشارت ​لجنة المياومين​ و​جباة الاكراء​ في ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في بيان عطفا على المذكرة الاخيرة الصادرة من شركة دباس بتأجيل دفع الرواتب لمدة اسبوع كحد اقصى، الى انه "لم تلتزم الشركة دفع المستحقات وبقرار من ​مجلس الوزراء​ دفع الاستحقاقات، لذلك وبعد التسويف والمماطلة التي تقوم بها شركة دباس والمواقف اللامسؤولة بحق الموظفين الذين كانوا على الدوام ملتزمين بكل قراراتها، وفي ظل الاوضاع المعيشية والامنية الصعبة وآخرها أزمة ​كورونا​، نطالب الشركة وبقية الشركات بعدم التأخير في دفع الرواتب تحت أي ذريعة، وإلا سنضطر لأخذ إجراءات خارجة عن إرادتنا بسبب الاستهتار المتعمد، و في حال لم يتم دفع الرواتب خلال يومين سنضطر الى التصعيد في الاسبوع المقبل".

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