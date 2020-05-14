اصابة مواطن برصاص مسلحين مجهولين في بلدة مقنة

أصيب المواطن م. س. د. بعدما اطلق عليه مسلحون مجهولون النار، على ​طريق بعلبك​ - حمص الدولية في بلدة مقنة، فاصيب بعدة طلقات نارية في ساقه وكتفه، ما استدعى نقله إلى إحدى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة، جراء اصابته في ساقه وكتفه.

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