مصلحة الليطاني اعلنت انها ستدعي على نجيب عسيران ورفاقه لاقدامهم على بناء قصر على عقارات لها

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انها "ستتقدم بشكوى امام ​النيابة العامة المالية​ في وجه كل من نجيب سعيد عسيران ورفاقه مع طلب ختم القصر (غير مسكون) العائد اليهم بالشمع الأحمر ووضعه في عهدة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإقدامهم على بناء قصر على 3 عقارات: العقار رقم 271 ملكهم مساحة ​البناء​ 74 م2، والعقار رقم 276 ملك اهالي قرية عين بو عبدالله بمساحة تعدي قدرها 147 م2 والعقار رقم 717 الذي تستملكه المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كنفق لمشروع ري ​القاسمية​ بمساحة تعدي قدرها 83 مترا مربعا لكل طابق اي ما مجموعه 166 مترا مربعا في حرم الاستملاك، ليصبح المجموع العام للمساحات المتعدية 230 م2 من أصل 304 أمتار مربعة من منطقة عين بو عبدالله العقارية".

وشددت على "تطبيق احكام المصادرة العينية من خلال ختم البناء الواقع بمعظمه في الملك العام بالشمع الأحمر ووضعه في عهدة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لكون البناء واقعا على استملاكها ومن جانب آخر اعتبار ختم ومصادرة الجزء غير المتعدي والبالغة مساحته 74 مترا مربعا بمثابة ضمان لتحصيل بدل اشغال التعدي على أكثر من 230 م2 من الأملاك العامة مدى سنوات، وهي التي تشكل حقوقا للخزينة والمال العام والا التفضل بإعطاء الاشارة بإزالة كل الانشاءات الواقعة ضمن حرم الاستملاك التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

