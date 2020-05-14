ريفي: نصرالله يضع شروطاً على بلده مستنزفاً الإقتصاد

أشار وزير ​العدل​ الأسبق اللواء ​أشرف ريفي​ إلى أن الأمين العام ل​حزب الله​ السيد حسن "نصرالله يضع شروطاً على بلده مستنزفاً ​الإقتصاد​. ليس مستغرباً فهو حوّل ​لبنان​ وشعبه لورقة بيد ​طهران​. نصرالله لايمتلك الحق بتدمير الإقتصاد والبلاد،وإذا كان يعتقد أن كل من في لبنان دمى إنتهازية، فهو مخطئ".

ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "نعم لضبط الحدود بالجيش وبتطبيق القرارات الدولية.فجر التحرر آت قريباً ومن يعش يرى".

ويأتي تصريح اللواء ريفي بعد خطاب السيد نصرالله أمس بذكرى الشهيد ​مصطفى بدر الدين​.