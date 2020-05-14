أكد وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن "الهدف من مذكرة التفاهم هي تحديد موقع المبنى والحصول على جميع المعلومات التفصيلية عن المنشأة، وليس لدينا أولويات سوى كهرباء 24 ساعة في اليوم بأسرع فترة ممكنة".
وأشار غجر في مداخلة تلفزيونية إلى أن "الخطة هي انشاء معامل بالزهراني ودير عمار وسلعاتا، والإهتمام هو بالتنافس على جميع المواقع وليس على موقع واحد، وقرار مجلس الوزراء بالتفاوض مع الشركات عبر وزارة الطاقة والمياه هو أمر إيجابي جدا، وأنا اعترضت على البدء بمعمل الزهراني، لأنه فرضا أن الشركان لن تأتي للزهراني، وبالتالي الإنتهاء من المعمل هو الأهم وليس البدء به".
وأوضح غجر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الطاقة ستتصل بالشركات "لنبدأ بالمفاوضات الجدية، والأمور ستأخذ 6 أشهر بسبب كورونا، وسيكون لدينا العروض الكافية والوافية وسنتفاوض ونطرح العروض على مجلس الوزراء الذي من شأنه الموافقة من عدمها".
كانت هذه تفاصيل خبر غجر: المفاوضات ستنتهي بـ7 أشهر وسنطرح العروض للحكومة للموافقة أو عدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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