الحجار: لطاولة حوار ببعبدا تناقش الاستراتيجية الدفاعية والبدء بالإصلاح

شدّد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ على أن "أزمة ​لبنان​ الإقتصادية والمالية والمعيشية التي يعيشها منذ مدّة طويلة، والتي اقتربنا اليوم من قعر الهاوية بسببها، ما كانت لتحصل، وما كنّا لنصل الى ما وصلنا إليه حالياً، لو مضَت القوى السياسية بالإصلاحات اللّازمة منذ مؤتمر باريس 1".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أننا "نعرف أن الموقف الدولي الذي ورد في بيان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان ليس جديداً، ولكن كلّما زاد التأخير في بتّ تلك الأمور، كلّما يكون "العهد" ومعه الحكومة يزيدان الحفر تحت اللّبنانيين، لإنزالهم في قعر الهاوية أكثر"، مشيرا الى أن "عدم البتّ بموضوع ​السلاح​، مع عدم تطبيق النأي بالنّفس، يُبقي المشكلة على حالها. فمعارضة ذهاب ​حزب الله​ للقتال ب​سوريا​ يتعلّق بموقف عربي تجاه هذا الموضوع، وليس بموقف دولي معارض لحصوله، فقط. وبالتالي، الإستمرار بالسّلوك نفسه، يعني الإبقاء على المشكلة نفسها مع العرب، وزيادة الأزمة المالية".

وأكد الحجار أن "التفاوُض مع القيّمين على "صندوق النّقد الدولي"، بموازاة الإبقاء على السلوكيات تلك نفسها، يعني أن "العهد" والحكومة يحفران تحتنا لنغرق أكثر بَعْد. فعدَم إحراز تقدّم على هذا الصّعيد، يعني أنّنا سنتأخّر أكثر على مختلف المستويات، مستقبلاً، وذلك حتى ولو لم نشعر بذلك. فلا شيء إسمه حالة من السّكون فقط، بل إما نتقدّم أو نتأخّر".

وعن الإحتمالات الممكنة في تلك الحالة، قال:"مدخل الحلول هو القيام بأمرَيْن، أوّلهما دعوة يوجّهها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لطاولة حوار في بعبدا، ويدعو إليها مختلف الأفرقاء، تناقش ​الاستراتيجية الدفاعية​، وكيفية استفادة لبنان من ​سلاح المقاومة​، من خلال جعله بإمرَة ​الدولة اللبنانية​ وحدها، دون غيرها. والأمر الثاني هو البدء بالإصلاحات التي هي شرط من شروط ​المجتمع الدولي​ لتحقيق الإنقاذ"، معتبراً أنه "أنه لا حلول ممكنة إلا بتلك الخريطة، وإذا لم يَقُم "العهد" والحكومة بهذا العمل، فسلام على لبنان الذي نعرفه".