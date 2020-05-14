‏مراد: كل التضامن مع شحيم إثر الأخبار المحزنة عن عزلها بسبب كورونا

عبر الوزير السابق ​حسن مراد​ عن حزنه من "​الأخبار​ المتداولة حول عزل قرية شحيم عن محيطها خوفاً من انتشار وباء كورونا فيها، كل التضامن مع شحيم العزيزة واهلها الأحباء والأوفياء، سائلين المولى ان تكون نتائج الفحوصات سلبية وان تتمكن مؤسسات الدولة والبلدية من السيطرة على الوباء والحد منه واضعين قدراتنا المتواضعة في خدمتهم".

وأكد في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي أنه "بين ​مجدل عنجر​ والرفيد وكل قرى وبلدات ​البقاع​ العزيز نرفع الصوت لأخذ كافة احتياطات الوقاية ونضع كل إمكاناتنا بتصرف أهلنا الأحباء لمواجهة الوباء وإبعاده عن منطقتنا، معاً لمواجهة ​الكورونا​".