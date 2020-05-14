‏ صلاة مشتركة لرجال دين على نية الخلاص من كورونا في المختارة

جرت عصر اليوم في بلدة المختارة صلاة مشتركة واطلاق نداءات لعدد من رجال الدين من امام مسجد الامير شكيب ارسلان وكنيسة سيدة الدر ، في اطار يوم رفع الصلوات الى الله على نية الخلاص من فيروس كورونا، بدعوة من "اللجنة العليا للاخوة والانسانية". حيث تلا الصلاة واطلاق النداءات كل من امام مسجد الامير شكيب ارسلان الشيخ بسيوني عبد الحميد، وكاهن رعية كنيسة سيدة الدر الاب عيد بو راشد، وعضو الاكاديمية الحبرية المريمية لحوار الاديان الشيخ عامرزين الدين.
وبعد الصلاة، وجّه رجال الدين نداءات "امل بانتهاء جائحة كورونا وبان يهدي الله العلماء ايجاد العلاجات المطلوبة، لتنعم شعوب الارض بالامان والسلام وبث روح الاخوة والانسانية والمحبة والتسامح، ولا سيما في لبنان الذي يعاني من الاخطار الصحية والانسانية.
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