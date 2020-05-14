‏شارل ابي نادر: الرئيس عون حرك الثورة حين قرر فتح أبواب الهدر والفساد

أشار العميد المتقاعد شارل ابي نادر في رد سياسي على صفحته ب​مواقع التواصل الإجتماعي​، معتبرا أنه "إن كنت مع ​الثورة​ الصحيحة، فليس لك سوى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، الذي حركها حين قرر أن يفتح أبواب الهدر والفساد من خلال الموازنة التي أوقفوها لمدة 15 سنة ، إذهب إلى ​الرئيس عون​ كالابن الضال، وانت من دونه لا تسوى شيئاً".

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