مقتل شخص واصابة 3 بجروح إثر خلاف عائلي في طرابلس تطور الى تضارب بالسكاكين

قتل شخص وأصيب 3 آخرين حال احدهم حرجة، إثر خلاف على حصر إرث في منطقة ​القبة​ بطرابلس بين أخوة وأولاد عم من آل طبوش، تطور إلى تضارب بالأيادي والعصي و​السكاكين​ و​إطلاق نار​ في الهواء. وتم نقل الجرحى إلى ​المستشفيات​ فيما حضرت ​القوى الأمنية​ والعسكرية وفتح تحقيقا بالحادث.

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