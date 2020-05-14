سقوط جريح بإشكال بحي صفوري بمخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن سقوط جريح في اشكال وقع في "حي صفوري" داخل ​مخيم عين الحلوة​ بعدما تطور الى ​اطلاق نار​، وتعمل ​القوة الفلسطينية​ المشتركة على تطويق ذيوله. إضغط للمزيد

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