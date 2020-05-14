أِشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إدوارد آرغر، إلى أن "المملكة المتحدة على نفس مستوى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيما يتعلق بعدد وفيات فيروس كورونا لكل مليون نسمة"، منوّهًا بأن "وضع بلجيكا أسوأ، إذ أنها تتخطانا، في حين أن الولايات المتحدة أقل منا".
ولفت أرغر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "إذا نظرنا إلى معدل الوفيات لكل مئة ألف أو لكل مليون، سنجد أننا فعليا على مستوى مماثل لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا"، موضحًا أن "الإحصائيات المختلفة يمكن تصويرها بأشكال مختلفة".
ويتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة 40 ألفا، وهو الأسوأ وبفارق كبير في أوروبا حتى الآن، وفقا لإحصائيات بريطانية رسمية نشرت يوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني: نحن على مستوى مماثل لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بعدد وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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