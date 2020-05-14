إعلان حظر شامل لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء الأردن

أعلنت السلطات في الأردن اليوم، الحظر الشامل 24 ساعة في كافة أنحاء المملكة وذلك من منتصف ليل الخميس - الجمعة، وقد أعلن وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 4 اصابات جديد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 586 حالة، معتبرا أن الحالات تتوزع كالآتي: حالتين مخالطتين بسائق الشاحنة في الخناصري، وحالة لشخص قادم من بريطانيا في البحر الميت، وسائق شاحنة من جنسية عربية على حدود العمري.
ولفت إلى أنه "تم تسجيل حالة شفاء من الفيروس في مستشفى الأمير حمزة، والحالات تحت العلاج 133 حالة، وتم إجراء نحو 5 آلاف فحص مخبري يوم الخميس، ليتجاوز عدد الفحوصات عتبة الـ 131 ألف".
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