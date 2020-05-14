إعلان حظر شامل لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء الأردن

أعلنت السلطات في ​الأردن​ اليوم، الحظر الشامل 24 ساعة في كافة أنحاء المملكة وذلك من منتصف ليل الخميس - الجمعة، وقد أعلن ​وزير الصحة​ سعد جابر، إنه تم تسجيل 4 اصابات جديد ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 586 حالة، معتبرا أن الحالات تتوزع كالآتي: حالتين مخالطتين بسائق الشاحنة في الخناصري، وحالة لشخص قادم من ​بريطانيا​ في ​البحر الميت​، وسائق شاحنة من جنسية عربية على حدود العمري.

ولفت إلى أنه "تم تسجيل حالة شفاء من الفيروس في مستشفى الأمير حمزة، والحالات تحت العلاج 133 حالة، وتم إجراء نحو 5 آلاف فحص مخبري يوم الخميس، ليتجاوز عدد الفحوصات عتبة الـ 131 ألف".