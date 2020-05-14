وسائل إعلام إسرائيلية: تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية إلى الأحد المقبل

أشارت وسائل إعلام إسسرائيلية إلى أنه "تم تأجيل تنصيب ​الحكومة الإسرائيلية​ إلى يوم الأحد المقبل، بعدما كان مقررا لها مساء اليوم".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه "استمرارًا للدراما السياسية في البلاد، فقد أدى تأجيل توزيع الحقائب الوزارية إلى الإعلان عن تنصيب الحكومة ليوم الأحد المقبل، بعدما أدى تململ وزراء في حزب "الليكود" الحاكم من توزيع الحقائب الوزارية إلى الإعلان عن التأجيل، فضلا عن سحب رئيس ​الكنيست​ ​بيني غانتس​ استقالته".

كما أوضحت أن "الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" المشارك في الحكومة الجديدة، قد استجاب لشريكه ​بنيامين نتانياهو​ رئيس حزب "الليكود" الحاكم، بتأجيل الإعلان النهائي والتنصيب للحكومة، حتى تتاح للأخير فرصة توزيع الوزارات أو الحقائب الوزارية بين أعضاء حزبه".

وأفادت الوسال بأن نتانياهو "لا يزال يواجه صعوبات في تعيين شخصيات قيادية من حزبه في مناصب وزارية، خاصة وأن بعضهم يرفض الحقائب المقترحة عليهم".