تسجيل 1733 إصابة جديدة بكورونا في قطر

سجلت وزارة الصحة في قطر 1733 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن 213 مريضا بالوباء تعافوا، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3356 حالة.
وأفادت بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي. وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في البلاد 24902 إصابة في حين بقي عدد الوفيات بالفيروس عند 14 حالة وفاة.
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