السلطات الإيطالية تسجل 262 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا و992 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 262 حالة وفاة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في عموم البلاد، ما يمثل قفزة كبيرة مقابل عدد الموتى الذين تم تسجيلهم أمس الأربعاء والمتمثل بـ 195 شخصًا.

وأكدت السلطات تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 223 ألفا و 96 مصابا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي وقت سابق وافقت الحكومة الإيطالية، على حزمة تحفيز طويلة الأمد بقيمة 55 مليار يورو لمساعدة ​الاقتصاد​ على تجاوز تأثيرات فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.