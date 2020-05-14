السلطات الكندية تتعاون مع التجارة العالمية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة

أشارت ​وزارة​ التجارة الدولية والمشروعات الصغيرة الكندية إلى أن "كندا وقعت و48 من أعضاء ​منظمة التجارة العالمية​، بيانا مشتركا تلتزم فيه بمعالجة التحديات الاقتصادية العاجلة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة طوال هذه الأزمة وما بعدها".

وفي بيانها، شددت الوزارة على أن "الشركات والعمال تعتمد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ وفتح سلاسل التوريد العالمية للقيام بأعمال تجارية في جميع أنحاء العالم"، موضحةً أن "هذا يضمن أيضا حصول الأشخاص على السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجونها عندما يحتاجون إليها".

كما شددت على أن "التنسيق مع شركائنا الدوليين أمر بالغ الأهمية لضمان حصول الشركات الكندية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم، على الأدوات والموارد والإغاثة التي تحتاجها خلال هذه الفترة غير المسبوقة"، مشيرةً إلى أن "الحكومة الكندية تواصل اتخاذ تدابير استثنائية لمساعدة الشركات الصغيرة على التغلب على هذه الأزمة وبناء المرونة لمواجهة التحديات المستقبلية".