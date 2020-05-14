ظريف: تهديدات أميركا بفرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران هي مزاعم حمقاء

اعتبر ​وزير الخارجية​ ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، أن "للتهديدات الأميركية بتفعيل العودة لفرض جميع عقوبات ​الأمم المتحدة​ على إيران، إذا لم يمدد ​مجلس الأمن​ التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران هي مزاعم حمقاء".

وشدد ظريف، في حديث صحفي، على أن "المزاعم الحمقاء للمسؤولين الأميركيين ليست شيئا جديدا"، لافتًا إلى أنه "ليس مفاجئا أن نسمع مثل هذه الأمور من أشخاص يوصون بشرب المطهرات لدرء ​فيروس كورونا​، أن يزعموا أنهم لا يزالون طرفا بالاتفاق بعد الانسحاب منه رسميا".

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إلى أن "في ظل تاريخ من تأسيس وتمويل وتسليح جماعات إرهابية مختلفة، وسجل من إرهاب الدولة، ودعمها المطلق لنظام إرهابي آخر، فإن الولايات المتحدة ليست معيارا جيدا لتقييم جهود مكافحة الإرهاب".