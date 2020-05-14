اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، "روسيا والصين بنشر معلومات مضللة لزيادة النفوذ داخل دول الحلف والاتحاد الأوروبي، وزعزعة استقرارهما في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت ستولتنبرغ إلى أن "الروس والصينيين نشروا الكثير من المعلومات والدعاية لتشويه الحقيقة، وهذا موقف غير مقبول"، منوّهًا بأنه "لا يرى سببا آخر لهذه الدعاية أو التضليل سوى التأثير على العمليات السياسية في الحلف وفي الاتحاد الأوروبي وزعزعة استقرار العالم".
كما اكد أن "هناك تدفق من الأنباء الكاذبة من مصادر خفية"، معتبرًا أنه "طالما بقيت لدينا وسائل إعلام حرة فلن تسود المعلومات المضللة".
وتطرق ستولتنبرغ كذلك إلى المساعدة الروسية المقدمة إلى إيطاليا في مكافحة تفشي فيروس كورونا، معتبرًا أن "روسيا حولت المهمة إلى عملية دعائية". وأفاد بأنها "رفعت جاهزية الناتو، و فعل الحلفاء الكثير لمساعدة بعضهم البعض في مكافحة الفيروس. وعلى العموم، فإن على الحكومات أن تقرر ما إذا كانت تقبل المساعدة من الراغبين بتقديمها. لكن من المهم ألا تستخدم المساعدات للتضليل".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام الناتو يتهم روسيا والصين بنشر معلومات مضللة لزيادة نفوذها داخل الحلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.