مدير عام منظمة التجارة العالمية يقول إنه سيستقيل نهاية آب

أعلن المدير العام ل​منظمة التجارة العالمية​، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، أنه سيستقيل من منصبه نهاية آب ، أي قبل عام من انتهاء ولايته الثانية، مؤكدا أن الاستقالة ليست مدفوعة بطموحات سياسية.

وقال المسؤول خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي كافة أعضاء المنظمة "يتمثل الأمر في قرار شخصي - قرار عائلي - وأنا مقتنع أن هذا القرار يخدم مصالح المنظمة".