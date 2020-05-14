مدير عام منظمة التجارة العالمية يقول إنه سيستقيل نهاية آب

أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، أنه سيستقيل من منصبه نهاية آب ، أي قبل عام من انتهاء ولايته الثانية، مؤكدا أن الاستقالة ليست مدفوعة بطموحات سياسية.
وقال المسؤول خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي كافة أعضاء المنظمة "يتمثل الأمر في قرار شخصي - قرار عائلي - وأنا مقتنع أن هذا القرار يخدم مصالح المنظمة".
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