الصحة العالمية: لضرورة غسل اليدين بعد تداول العملات المعدنية والأوراق المالية

حذرت ​منظمة الصحة العالمية​ من "لمس الفم أو الوجه أثناء تداول العملات المعدنية أو الأوراق المالية"، مشددة على ضرورة "غسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الأموال أو تبادلها مع آخرين ضمن الأجراءات الاحترازية للوقاية من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت المنظمة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "رغم عدم وجود حاليًا أي دليل على أن فيروس "كوفيد 19" ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الأوراق النقدية، ولكن لا تلمس عينيك أو فمك أو أنفك أو وجهك أثناء تداول المال أو بعد تداوله، اغسل يديك بالصابون مباشرة بعد لمس المال أو تبادله".

وكانت ​الحكومة الصينية​ شددت في وقت سابق على وجوب تعقيم الأوراق النقدية التي تتلقاها البنوك قبل طرحها للتداول، من أجل الحد من انتشار المرض.