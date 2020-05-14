السلطات الكويتية: تسجيل 974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و188 حالة شفاء

أعلنت السلطات ​الكويت​ية تسجيل 974 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 11975 إصابة جديدة. وأكدت الوزارة شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بالتالي عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة. وكانت ​الحكومة الكويتية​ أكدت في وقت سابق أنها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في أنحاء البلاد حتى 30 من شهر أيار الحالي، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

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